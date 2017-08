Simone Gehrke: "Sempre desconfiei que a bagunça tem alguns componentes que favorecem o exercício criativo."

Crônica 08/08/2017 | 08h00 Atualizada em

Há frases que nos motivam e confortam, porque ecoam algo que nem sempre temos coragem de assumir em alto e bom som. Ouvi uma delas na semana passada, durante o Connect 2017, quando o comunicador Marcos Piangers, ao destacar a importância de um ambiente propício para despertar a criatividade, questionou o público: "Se uma mesa bagunçada é fruto de uma mente bagunçada, o que dizer de uma mesa vazia?¿.



Confesso que fiquei orgulhosa de me encaixar no primeiro exemplo, satisfeita por encontrar uma alma iluminada que acredita no poder mágico do caos para exercitar o tão cobrado "pensar fora da caixa".



Sempre desconfiei que a bagunça tem alguns componentes que favorecem o exercício criativo. Eis que Piangers, com sua capacidade de revolucionar o status quo, reforçou a minha tese. Pois se para inovar é preciso desconstruir a ordem vigente, não dá para buscar o novo mantendo tudo o que nos rodeia no mesmo lugar, do jeito que a maioria de nós considera certo e arrumado.



Não dá para descobrir o novo seguindo a mesma rotina uma semana depois da outra. Acordando no mesmo horário, percorrendo dia após dia um trajeto idêntico, falando somente com quem a gente já conhece, repetindo a trilha sonora, o figurino e o cardápio, lendo livros e assistindo a programas do mesmo tipo, fazendo só aquilo que nos mantém na segurança do hábito. Só quem já se aventurou a experimentar a desordem — pelo menos em alguns aspectos da vida — consegue colocar a mente na mesma vibe.



Se você tem dúvidas sobre os benefícios da desorganização, exercite sua criatividade identificando conexões aleatórias a partir dos diversos itens encontrados em uma mesa fora de ordem: um clipe aberto (que ansiedade o pariu?), um "daruma" com um olho (pense rápido em três possíveis desejos que ele pode representar), duas canetas sem tampa (como elas chegam ao maldito lugar onde costumam se esconder?), muitas carinhas desenhadas com diferentes estados de espírito (se a interminável conferência telefônica em que surgiram se repetisse hoje, as expressões seriam as mesmas?), um calendário do mês passado com grifo no dia 8 (uiii... será que algo importante está um mês atrasado?).