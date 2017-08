Sevilla e Liverpool favoritos no play-off da Liga dos Campeões

Paris 14/08/2017 | 11h52

Napoli e Nice vão protagonizar o duelo mais interessante dos play-offs da Liga dos Campeões, última etapa antes da fase de grupos da competição, enquanto Sevilla e Liverpool vão como favoritos para seus respectivos duelos nesta semana.

Os Reds serão os primeiros a entrar em campo, nesta terça-feira, para buscar a classificação. O time comandado pelo alemão Jurgen Klopp conta com o o brasileiro Roberto Firmino e o recém contratado egípcio Mohamed Salah para marcar gols e furar o bloqueio do Hoffenheim, revelação da Bundesliga liderada pelo técnico Julian Nagelsmann, de apenas 30 anos.

Philippe Coutinho não foi relacionado para o duelo. O meia de 25 anos já desfalcou os Reds no jogo de estreia da Premier League, que terminou empatado em 3 a 3 com o Watford. Oficialmente, o clube indicou que o jogador tinha problemas nas costas, mas Coutinho está sendo veiculado como possível reforço do Barcelona.

"São muito bons e tem um jovem treinador fantástico", comentou Klopp, que conhece o rival como poucos por conta da passagem pelo Borussia Dortmund. "São fortes, sim. Mas se quisermos jogar a Liga dos Campeões precisamos superar equipes assim", acrescentou.

Já o Sevilla encara o Istambul Basaksehir, vice-campeão turco, na quarta-feira. O adversário foi a revelação do campeonato, mas não tem grandes conquistas como o time andaluz: tricampeão da Liga Europa e entre os oito melhores da última edição da Champions.

"Agora vem algo importante e não podemos falhar", explicou o argentino Éver Banega, que saiu da Inter de Milão para defender o time espanhol nesta temporada. O meia comemorou que a partida de volta vai ser realizada em casa.

"Todos os rivais são duros, por isso chegaram até aqui. Terminar a eliminatória em casa é importante, mas não podemos descuidar no primeiro jogo", acrescentou.

O duelo mais aberto vai ser entre Nice e Napoli, que joga a partida de volta fora de casa. Os franceses devem contar com o retorno do italiano Mario Balotelli, que ficou de fora do jogo contra o Ajax por conta de uma lesão.

Nos outros duelos, o Sporting de Lisboa aparentemente é favorito contra o Steaua Bucareste, assim como o CSKA, que enfrenta o Young Boys.

Os 10 vencedores desta eliminatória se juntam aos 22 times já classificados para a fase de grupos.

-- Programa dos jogos de ida pelos play-offs da Liga dos Campeões, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira 15 de agosto:

(13h00) Qarabag FK (AZE) - FC Copenhague (DIN)

(15h45) Sporting Portugal (POR) - Steaua Bucareste (ROU)

Hoffenheim (ALE) - Liverpool (ING)

Young Boys Berne (SUI) - CSKA Moscou (RUS)

APOEL (CYP) - Slavia Praga (CZE)

Quarta-feira 16 de agosto :

(15h45) Olympiakos (GRE) - Rijeka (CRO)

Celtic (ESC) - FC Astana (CAZ)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Maribor (SVN)

Istambul Basaksehir (TUR) - Sevilla (ESP)

Napoli (ITA) - Nice (FRA)

Partidos de volta nos dias 22 e 23 de agosto.

* AFP