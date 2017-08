Tempo 07/08/2017 | 07h22 Atualizada em

A semana começa com sol entre nuvens em Santa Catarina, com nebulosidade variável no decorrer desta segunda-feira, conforme previsão da Epagri/Ciram. Após nevoeiros isolados no início da manhã, com temperaturas baixas especialmente no Planalto Sul e áreas altas do Meio Oeste, o calor aumenta ao longo do dia.

O vento é nordeste, com variações de norte do Oeste ao Litoral Sul, fraco a moderado. As temperaturas ficam entre 14ºC e 24ºC na Grande Florianópolis, 14ºC e 20º no Litoral Norte e 1ºC e 18ºC na Serra.

