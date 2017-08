Sem Lucão, técnico do Criciúma promove a estreia de Kalil entre os titulares contra o Santa Cruz

Série B 08/08/2017 | 07h01 Atualizada em

Sem o artilheiro Lucão, que levou uma pancada no pé e foi vetado pelo departamento médico, o Criciúma enfrenta o Santa Cruz com uma estreia entre os titulares. O atacante Kalil, 21 anos, tem a responsabilidade de comandar o ataque do Tigre, que vem de duas derrotas consecutivas. Pela Série B do Brasileirão, o jogador só atuou nos cinco minutos finais diante do Boa Esporte, mas tem se destacado nos treinamentos e ganhou a oportunidade. O técnico Luiz Carlos Winck vai apostar no atleta para o duelo das 19h15min desta terça-feira, no Estádio do Arruda.

Além de Lucão, Douglas Moreira e Fabinho Alves apresentaram dores musculares e não viajaram. Outro desfalque é Jonatan Lima, que levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão, e o zagueiro Raphael Silva, que está fora há quatro rodadas.

Com a falta de algumas peças, Winck vai aproveitar para fazer outras mudanças, entre elas nas laterais. Maicon Silva fica com a vaga na direita, no lugar de Diogo Mateus, Diego Giaretta volta para a zaga e Márcio Goiano assume na esquerda.

— Temos que encontrar maneiras de trabalhar para que possamos recuperar esses atletas — analisou Winck.

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz: Julio Cesar; Nininho, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; João Ananias, Derley e Thiago Primão; André Luís, Bruno Paulo e Ricardo Bueno. Técnico: Givanildo Oliveira.

Criciúma: Luiz; Maicon Silva, Edson Borges, Diego Giaretta e Márcio Goiano; Barreto, Jocinei e Ricardinho; Caio Rangel, Silvinho e Kalil. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Arbitragem: Caio Augusto Vieira, auxiliado por Lorival das Flores e Jean dos Santos (trio do RN).

Local: Estádio do Arruda, em Recife.

Data e horário: nesta terça-feira, às 19h15min

