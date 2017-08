Santa Catarina registra chuva de granizo na noite desta terça-feira

Tempo 08/08/2017 | 21h53 Atualizada em

Municípios de Santa Catarina registraram precipitação de granizo na noite desta terça-feira. Na Serra Catarinense, onde o fenômeno foi avistado com mais intensidade, pelo menos os municípios de Lages, Cerro Negro, Campo Belo do Sul, Pedras Grandes, Abdon Batista e Painel tiveram registros.



Em Urussanga, Jaguaruna, Criciúma, Forquilhinha, Santa Cecília e Cocal do Sul, no Sul do Estado, moradores também presenciaram o fenômeno. Em Urussanga, a queda de granizo durou pouco mais de cinco minutos. Segundo o morador Giovani Miottelo, o telhado de um colégio no bairro Nova Itália foi danificado. Pessoas que estavam em reunião no local ficaram apavoradas.

Veja abaixo no vídeo produzido pelo morador de Urussanga Cristiano Saviato na noite desta terça-feira.