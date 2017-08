Santa Catarina fecha julho com resultado de 128 empregos criados

Economia 09/08/2017 | 17h32 Atualizada em

Santa Catarina voltou a apresentar saldo positivo de empregos no mês de julho, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta quarta-feira. Com um resultado de 128 admissões a maio do que o número de demissões, a pesquisa mostra uma melhora em relação aos dois meses anteriores. Foram 71.592 contratações e 71.464 demissões, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No Brasil, foram abertas 35,9 mil vagas de emprego formal em julho. O resultado decorre de 1.167.770 admissões e 1.131.870 demissões.

Apesar de baixo, o saldo positivo de 128 vagas criadas em Santa Catarina representa uma melhora significativa frente às 1.546 demissões a mais do que admissões no mês anterior, junho. E confirma a tendência de oscilação neste saldo desde o começo do ano: positivo e crescente entre janeiro e fevereiro, negativo em março, nova alta em abril e queda em maio e junho.

Nos setores, os que tiveram o melhor resultado foram: financeiro e imobiliário (539 vagas criadas); indústria de alimentos e bebidas (370); construção civil (303); e indústria de materiais elétricos e de comunicação (283).

Os principais resultados negativos ficaram pelo setor da indústria da borracha, fumo, couro e similares (-850 vagas); ensino (-710 vagas); e indústria química, farmacêutica, de cosméticos e similares (-178).

Os dados completos podem ser acessados na página do Ministério do Trabalho.

