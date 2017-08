Saiba o que vai acontecer na sua novela preferida nesta sexta-feira

Fique ligado 11/08/2017 | 07h00 Atualizada em

Malhação – RBS TV, 17h50min

Tato e Aldo brigam. Mitsuko critica o clipe de Tina. Lica e Tina conversam com Bóris e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e fica preocupado.

Novo Mundo – RBS TV, 18h20min

Joaquim pede a Peter que ajude Quinzinho a falar. Domitila pede dinheiro a Thomas e entrega a ele cartas de Dom Pedro. Elvira acorda e se assusta ao ver os piratas em volta dela. Wolfgang decide sair de casa.

Pega Pega – RBS TV, 19h30min

Tânia mente para Luiza ao dizer que Eric e Sandra subiram de mãos dadas no elevador. Luiza pede um tempo para Eric. Júlio convida Antônia para ficar na casa dele e percebe que ela está estranha.

Belaventura – Record, 19h45min

Pietra conta a Biniek que Severo quer que ela engane Bartolion. Biniek diz para Pietra que ela deve pedir proteção ao rei. Pietra encontra Jacques na floresta, e ele diz que só a deixará passar se ela contar onde está Severo.

Carinha e Anjo – SBT, 20h30min

Fátima diz para Cecília que ela precisa tomar coragem para se declarar. Dulce Maria é recebida com aplausos no internato. Em seguida, Cecília chega ao colégio, sem o hábito pela primeira vez.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Sammu-Ramat ordena que Darice encontre um jeito para matar o bebê de Shamiran. Aspenaz diz para Daniel que o rei condenou Madai à morte. Amitis chega na sala do trono e flagra o rei bêbado prestes a matar o servo.

A Força do Querer – RBS TV, 21h15min

Zeca se anima com a possibilidade de Ritinha ser presa por bigamia. Junqueira vê Caio e Bibi se beijando. Silvana descobre que o endereço de Mira é falso. Silvana avisa Dita que irá a um cassino clandestino na periferia. Ivana conta a Joyce sobre as mudanças que acontecerão com ela. Caio entrega o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta dela. Cibele pega o resultado do DNA.