Sábado para ver de perto as novidades do Figueirense no returno da Série B

Na Série B, o Figueirense começa a escrever uma nova história a partir deste sábado, às 19h, quando vai receber o Goiás no Orlando Scarpelli. Os primeiros rabiscos foram feitos durante a semana, com a aprovação da parceria com um grupo de investidores. Depois disso, desembarcaram na casa alvinegra o CEO Alex Bourgeois, o técnico Milton Cruz e outros nomes.

Após a mudança na gestão e a vitória sobre o Paysandu na última rodada da Série B do Brasileirão, o clube espera que o torcedor compareça ao estádio. Ainda há outro grande incentivo para o Alvinegro: a presença do ídolo Fernandes no Scarpelli, que será apresentado para a nova função que irá desempenhar no departamento de futebol.

Milton Cruz não confirmou o time titular para o confronto contra o Esmeraldino. Na sexta-feira, ele treinou a equipe no esquema 3-4-3. Bruno Alves, Leandro Almeida e Naylhor formaram o trio defensivo, com Renan Mota, Robinho e Henan no ataque. O treinador espera um jogo complicado contra os goianos, que são comandados por um técnico que o torcedor do Figueirense conhece bem, Argel Fucks.

— É sempre difícil jogar contra times da Z-4. O Figueirense mesmo foi a Belém e conquistou a vitória que ninguém esperava. É sempre difícil jogar contra times que estão disputando ali embaixo — disse o estreante.

FICHA TÉCNICA

Figueirense: Saulo; Bruno Alves, Leandro Almeida e Naylhor; Ferrugem, Zé Antônio, Patrick e Iago; Renan Mota, Robinho e Henan. Técnico: Milton Cruz.

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Vitor Bolt, Ramires e Andrezinho; Carlos Eduardo e Gustavo. Técnico: Argel Fucks.

Arbitragem: Bruno de Araújo, auxiliado por Luiz Antônio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana (trio do RJ).

Data e horário: neste sábado, às 19h

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

