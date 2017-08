Saavedra: Pela primeira vez, Joinville fica com índice 'crítico' em gestão fiscal

Portal 14/08/2017 | 08h00 Atualizada em

A queda nos investimentos fez Joinville aparecer pela primeira vez com o conceito "crítico" no índice de gestão fiscal apresentado anualmente pela Firjan desde 2006. A avaliação do estudo montado pela entidade empresarial do Rio de Janeiro se divide em quatro categorias conforme a pontuação entre zero e um. Como Joinville ficou abaixo de 0,4, com 0,39, desceu para o degrau mais baixo da escala, o conceito D. Além dos investimentos, o ranking divulgado na semana passada com base em dados de 2016 avalia gastos com pessoal e com dívidas, receita própria e liquidez (recursos disponíveis). A crise foi apontada como motivo para a queda nos investimentos em novas obras e serviços pelos municípios. Os melhores resultados da Prefeitura de Joinville ocorreram nos índices divulgados entre 2006 e 2008 (os anos avaliados foram entre 2005 e 2007), com conceito B. Dali em diante até 2016, com base em dados entre 2008 e 2015, a nota foi C.



Bem abaixo da média nacional



Os investimentos da Prefeitura de Joinville no ano passado ficaram bem abaixo da média nacional, com índice de 0,19, enquanto o conjunto de 4,4 mil cidades avaliadas teve 0,39. No grupo de 59 municípios brasileiros com mais de 400 mil moradores, só dez tiveram desempenho ainda pior do que Joinville – da região Sul, apenas Curitiba está nessa lista. Queda nos investimentos mostra concentração dos recursos públicos em gastos com pessoal, pagamento de dívidas e custeio da máquina.



Rumo a 2020



A convenção de sábado manteve Rodrigo Coelho no comando do PSB de Joinville, agora com direção transformada em diretório. Recém-filiado, Derian Campos será o primeiro-vice presidente. E como fazem todos os partidos quando a eleição está distante, o PSB garantiu que concorre com candidato próprio à Prefeitura de Joinville em 2020. Entre os cotados, além do próprio Coelho, estão Ninfo König e Patrício Destro.



Só uma etapa



A proposta de transformar a estação de tratamento de esgoto do Jarivatuba em uma estrutura capaz de tratar até 1,2 mil litros por segundo está praticamente descartada – apenas para comparar, a estação do Cubatão joga 1,5 mil l/s de água no sistema. A atual obra em andamento, uma estação para tratar 600 l/s, será concluída no ano que vem, substituindo a atual, com capacidade de 200 l/s.



Espalhado



Mas a segunda etapa, para dobrar a capacidade, não vai adiante porque seria muito caro levar esgoto até aquele local da região Sul. Nesse momento, a Águas de Joinville estuda onde serão construídas novas estações, de menor porte. Além das unidades do Jardim Paraíso e do Vila Nova, já definidas, há planos para o Aventureiro e setor das universidades.



Correção da LOT



Um dos mapas da LOT a ser revisto fica na área da Estação da Memória: os limites do setor especial cultural deverão ficar somente às áreas da antiga ferroviária de Joinville, sem avançar para os imóveis vizinhos. O pacote de correções vai logo para a Câmara de Vereadores – nem tudo vai precisar passar pelo Conselho da Cidade.



Encontro com Alckmin



Antes do almoço na casa do senador, o governador Geraldo Alckmin conversa com Paulo Bauer e o empresário Carlos Schneider, do Movimento Brasil Eficiente. Na palestra de Alckmin, sábado em Florianópolis. além de lideranças empresariais e do PSDB, apareceu também o pessoal do PMDB, como os agora inseparáveis Eduardo Pinho Moreira e Mauro Mariani.



Sem mais prazo



O contrato do Estado com a organização social Nossa Senhora das Graças, para gestão do Hospital Infantil de Joinville, vai até 19 de novembro e não será renovado automaticamente porque os valores serão alterados por causa de novos serviços. Deve passar dos atuais R$ 6 milhões para perto de R$ 8 milhões. A licitação deve ser lançada nas próximas semanas e terá a participação da atual OS.



Tutelares



Em decisão tomada na sexta, a Vara da Infância e Juventude de Joinville negou liminar ao MP sobre a criação de mais conselhos tutelares na cidade. A ação de 2015 queria impor prazo para a Prefeitura instalar mais unidades de atendimento. O Judiciário entendeu que não há urgência, com a questão a ser decidida no mérito da ação.



Sobrecarga



O MP queria um terceiro conselho já agora e um quarto até 2020. A sobrecarga enfrentada pelos atuais dois conselhos foi a principal alegação. Além disso, a "grande extensão" urbana de Joinville dificultaria o atendimento feito somente com duas estruturas por causa dos deslocamentos das famílias e dos conselheiros.



Vale Verde



A comissão de Legislação da Câmara de Joinville recebe hoje parecer jurídico sobre os critérios de verificação do abaixo-assinado apresentado em defesa do Vale Verde. Até agora, a comissão vem cobrando mais dados dos eleitores, uma exigência prevista em lei municipal de 2003 sobre leis de autoria popular. O Vale propõe novas regras de ocupação em áreas rurais ao Norte da cidade.

De frente para a lagoa



O leitor Gilmar Hoffmann mostra a Lagoa do Saguaçu vista do Parque Caieira, em Joinville, e dá recado. "Todos temos o dever de preservar este tesouro para as gerações futuras", diz.



Entre bicicletas



Um dado diferente sobre acidentes em Joinville: neste ano, os bombeiros atenderam 16 ocorrências de colisões envolvendo só bicicletas. Isto é, uma bateu na outra. E quando os bombeiros são acionados, é porque houve vítimas. Também houve 93 quedas de bicicletas que precisaram de socorro pela corporação voluntária.



Com carros



Mas o maior parte do atendimento a ciclistas ainda é, disparado, os casos envolvendo carros e bicicletas, com 118 ocorrências no ano. Em outras 45 oportunidades, os bombeiros foram acionados para atender feridos em acidentes de bicicletas com motos.



Sobre tapetes



O presidente do DEM de Joinville não gostou de conversa de Vagner de Oliveira (Pros) e Evandro Censi (PTC) com o presidente estadual Paulo Gouvêa da Costa. Para Elton Guerra, teria sido uma tentativa de "puxada de tapete" nele. A presidência do DEM em Joinville está reservada para Sidney Sabel, caso ele aceite se filiar.



Sem recuo



Nas últimas liminares envolvendo o Código Florestal em área urbana de Joinville, a Justiça autorizou duas obras na zona Sul sem a necessidade de manter recuo de 30 metros para cursos d¿água.



CURTAS



À venda



O BRDE abriu concorrência para vender terreno em Pirabeiraba. Está estimado em R$ 900 mil.



Pioneira



"Santa Catarina nasceu aqui" é a nova marca de São Francisco do Sul, uma evidente referência ao fato de ser a cidade mais antiga do Estado.



Para as cervejas



A Ajorpeme lança hoje o núcleo cervejeiro Caminho dos Príncipes. A iniciativa nasce com a participação de 14 empresas, entre fabricantes e empresas de venda de cerveja.