Saavedra: Aumenta o número de assaltos a motoristas em Joinville

Os assaltos a motoristas continuam em disparada em Joinville. No balanço do semestre, divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o número geral de roubos (sinônimo de assaltos, é caracterizado pela presença da vítima) até caiu na cidade em comparação com os seis meses de 2016, uma queda de 6,6%.



Mas esse é o índice envolvendo todo tipo de ocorrências (contra pedestres, motoristas, em residências e comércios etc.) Se o indicador envolvendo os motoristas for calculado de forma isolada, há um acréscimo de 53% nas ocorrências registradas na polícia. Foram 420 casos nos primeiros meses do ano.



Desde a escalada desse tipo de crime, as autoridades policiais vêm apontado como causa principal a maior dificuldade para o furto de veículos a tecnologia de segurança. Por isso, mais carros e motos passaram a ser tomados das vítimas. Parte desses roubos é usada em outros crimes.



O mesmo balanço da secretaria mostrou queda nos furtos de veículos no primeiro semestre deste ano , com registro de 740 boletins de ocorrências, uma redução próxima de 9% em comparação com o ano passado. As estatísticas disponíveis para consulta no site da SSP não trazem os dados sobre veículos recuperados.



