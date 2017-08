Ryanair pede limitação do consumo de álcool nos aeroportos britânicos

Londres 14/08/2017 | 19h23

A companhia aérea Ryanair pediu nesta segunda-feira às autoridades aeroportuárias britânicas que imponham uma limitação do consumo de álcool para dois copos por cliente e proíba o consumo durante o café da manhã por conta do aumento de incidentes.

A empresa de baixo custo solicita que os bares e restaurantes dos aeroportos britânicos verifiquem os cartões de embarque e não vendam mais do que duas doses por pessoa, e que não comercializam bebidas alcoólicas antes das 10H00.

A Ryanair explicou que o pedido se deve aos "comportamentos incômodos por parte dos passageiros que viajavam dos aeroportos britânicos".

Segundo dados obtidos pela BBC, houve uma alta no número de prisões de pessoas em estado de embriaguez no aeroportos e durante os voos.

Foram registradas 387 prisões deste tipo em um ano, até fevereiro de 2017, em comparação com as 255 do ano anterior, de acordo com as estatísticas.

* AFP