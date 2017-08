Rússia prevê exportação recorde de cereais, apesar de colheita em baixa

Moscou 07/08/2017 | 08h54

Primeiro exportador mundial de trigo, a Rússia prevê um novo recorde de exportação de cereais para a temporada atual, apesar de uma colheita que deve ser menor por causa do clima muito úmido - informou o Ministério da Agricultura nesta segunda-feira (7).

"Podemos chegar a um nível de exportações de cerca de 38 milhões de toneladas, o que constitui uma progressão significativa", declarou o ministro Alexander Tkatshev ao canal Rosiya 24, acrescentando que isso dependerá da evolução do dólar e precisaria da abertura de novos mercados.

Tkatshev confirmou a previsão de uma colheita de entre 103 milhões a 105 milhões de toneladas contra um recorde de 120 milhões de toneladas no ano passado.

Na campanha anterior (julho 2016-junho 2017), as exportações alcançaram 35 milhões de toneladas, um nível nunca visto. Desse total, 27 milhões foram de trigo.

Segundo as estimativas do governo americano, referência para o mercado, a Rússia fica logo atrás dos Estados Unidos em vendas de trigo, depois de ser desbancado da primeira posição no ano passado.

A Rússia registrou vários anos de colheitas abundantes e alcançou um recorde no ano passado para o período pós-soviético.

O ministro ressaltou que a colheita está com um atraso de duas semanas e é um momento "claramente inferior" ao de 2016.

"Esperamos que o outono seja bastante seco e não tão chuvoso quanto na primavera e no verão e que possamos colher os cereais", afirmou.

De acordo com o Ministério, em 4 de agosto, 11,1 milhões de hectares foram colhidos, contra 15,1 milhões na mesma data no ano passado. Esse volume corresponde a 46,8 milhões de toneladas de cereais contra 55,4 milhões.

gmo/pop/pa.zm/tt

* AFP