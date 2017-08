Robinho deixa Figueirense e anuncia ida para o Fluminense

Figueirense 12/08/2017 | 18h23 Atualizada em

Robinho deixa o Figueirense para defender o Fluminense. Desta vez, a negociação é concreta. O jogador deixou o grupo de atletas selecionados para o jogo deste sábado, contra o Goiás, para se apresentar ao Flu para avaliações e assinatura de contrato de quatro anos. Na véspera, sexta-feira, o clube carioca comunicou o acerto e em menos de uma hora retirou a publicação do site oficial.

Ainda na sexta, o Figueirense informou que sequer havia recebido proposta formal pelo meia-atacante, mas apenas sondagem. O meia-atacante de 22 anos estava escalado para atuar no duelo da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, treinou entre os titulares nas atividades ao longo da semana. O Fluminense chegou a comunicar em seu site a contratação do jogador antes de acertar detalhes. O clube carioca adquire 50% dos direitos do atleta.

Robinho chegou ao Orlando Scarpelli após o período dos estaduais e se tornou destaque da equipe que luta para deixar a zona de rebaixamento. Além de jogadas importantes, anotou sete vezes em 18 jogos na segunda divisão nacional. Ele foi emprestado ao Figueirense pelo Atibaia. O Alvinegro recebe metade da multa de 2 milhões de euros (R$ 7,5 milhões) depositada pelo Flu.

— Ontem à noite (sexta) ele queria ir para o jogo e pela manhã de hoje pediu para não jogar. Disse que estava sendo negociado ao Fluminense, que depositou a multa. O jogador claramente quer ir. Até buscamos exercer a opção de compra dos direitos, conforme o contrato, mas ele tem o desejo de ir Fluminense. Não adiantaria obrigar o jogador a ficar – explicou Alex Bourgeois, CEO do Figueirense.



