Roberto Alves: Turno do Campeonato Brasileiro termina com Santa Catarina em baixa no futebol

Opinião 08/08/2017 | 06h30 Atualizada em

O turno do Campeonato Brasileiro termina com Santa Catarina em baixa no futebol. Nossos representantes não respondem aos anseios do torcedor. A preocupação aumenta muito na medida em que a limitação é flagrante. O que esperar no returno?

Série A

A luta do Avaí será para escapar da situação incômoda em que se meteu. Seu erro foi não saber enfrentar os concorrentes diretos. Contra os grandes, o time foi bem.

Pontuais

No empate com o Santos, voltamos a ver alguns jogadores que não respondem ao que se espera deles. Pedro Castro, que teve bom começo, desapareceu. Simião tem contribuído pouco. Romulo, nada. Leandro Silva vai bem em uma e mal em três. Juan vive de altos e baixos. Joel está isolado lá na frente e Junior Dutra briga sozinho contra o adversário. Mesmo com todas essas dificuldades, foi melhor que o Santos no primeiro tempo de domingo. No segundo tempo, teve a bola do jogo, que Junior Dutra não aproveitou.

Rendimento

Depois de uma boa largada, a Chapecoense foi aos poucos cedendo terreno e chegou muito perto da zona perigosa da competição. Mudança de técnico, contratações que ainda não atenderam às necessidades do time, competições paralelas. Enfim, é preciso reagir rápido.

Série B

A decepção maior foi o Figueirense, que passou o turno quase inteiro entre os últimos colocados. Também teve muitas alterações no time, troca de técnico, remontagem do grupo, que não encaixou apesar de ter bons nomes. Tudo isso afastou o torcedor do estádio. Há grande preocupação sobre o returno.

Esperança

A chegada do técnico Luiz Carlos Winck ao Criciúma deu novo alento ao grupo. Teve bons momentos de recuperação, mas no final do turno decepcionou em alguns resultados surpreendentes, que afastaram o time do G-4.

Série C

Na Terceira Divisão já estamos chegando ao momento agudo da competição. O Joinville iniciou sua recuperação com a chegada do técnico Pingo. Terá que se superar nas últimas cinco rodadas para classificar à próxima etapa e tentar a volta à Série B.

Conclusão

Neste momento, estamos voltando à velha realidade do futebol catarinense, em que uma única vaga na elite já se festejava. Estamos provando que quatro times na Série A, como ocorreu recentemente, era algo irreal.

