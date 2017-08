Roberto Alves: "Figueirense se agigantou para suportar a pressão do Paysandu"

Opinião 07/08/2017 | 07h25 Atualizada em

Salve.. salve.. o Figueirense venceu em Belém. Quem sabe não estará surgindo uma arrancada no returno do campeonato. E tinha que ser ele, Robinho, o autor do solitário mas importante gol do Figueirense.

Diferente e surpreendente

Um Figueirense que se agigantou em alguns momentos para suportar a pressão do Paysandu e uma atuação de Henrique Trevisan, que mostra a qualidade do zagueiro que estava escondido no elenco dando-lhe a condição de craque do jogo. Tudo para entrar bem o returno da Série B.

Boa

Marcio Coelho está certo quando diz que ainda não está preparado para ser técnico. Precisa continuar apreendendo com humildade, mas com uma diferença. Precisa de chance para poder mostrar serviço.

