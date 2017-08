Roberto Alves: Criciúma não acusou o golpe e acabou fazendo uma virada histórica

Opinião 08/08/2017 | 22h50 Atualizada em

O Criciúma conquistou uma excelente vitória diante do Santa Cruz, em Recife. É a terceira fora de casa, o que possibilitou um grande salto de qualidade na tabela de classificação.



Tomou um gol, foi tranquilo, continuou, não acusou o golpe a acabou fazendo uma virada histórica. Uma virada importantíssima fora de casa é sempre muito bom no futebol brasileiro. E com direito a um golaço do Alex Maranhão, jogador que tem uma conclusão espetacular. Após um cruzamento, ele fez 2 a 1.

Depois, o técnico Luiz Carlos Winck só administrou, colocou mais um zagueiro, fez três na defesa, pra poder segurar o resultado. O Santa Cruz perde dentro de casa, é um resultado que não lhe favorece, desastroso. Mas não temos nada a ver com isso.

O Criciúma sai de Recife com um grande resultado. Engraçado que, dessa vez, deu pra perceber que o time não acusou o gol inicial. Foi com calma, mostrou poder de recuperação. Melhora muito sua condição no Campeonato Brasileiro.

Significa dizer que se afasta de uma zona perigosa, sai da metade pra frente, muito perto do G-4. O Criciúma só não precisa agora é surpreender com resultado negativo dentro de casa, como foi o último que acabou perdendo no Heriberto Hülse para o Brasil de Pelotas por 2 a 1.

Quem sabe agora, o clima melhora e a situação do Criciúma também.

