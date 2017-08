Roberto Alves: Avaí precisa marcar e Luan, até pelo critério usado pelo técnico, é a bola da vez

Opinião 11/08/2017 | 07h00 Atualizada em

Com a ausência de Judson, suspenso pelo terceiro cartão, Luan tem de novo sua oportunidade de voltar à titularidade do Avaí. Marcador por excelência, perdeu a posição num momento ruim da equipe, quando dois jogadores com características parecidas estavam no time.

Disputa

Aparece por fora neste momento Lucas Otávio, baixinho rápido, bom de bola, de pouca marcação, mas com melhor saída de jogo. Não é exatamente o que o time precisa contra o Vitória. É preciso marcar, e Luan, até pelo critério usado pelo técnico, é a bola da vez.

E o meia?

Sem Juan para comandar o meio de campo, mesmo jogando pelos lados, o torcedor pergunta: e o Galego? Com a punição de quatro jogos já cumprida, Marquinhos está no departamento médico e não há chance de retornar agora, dizem as informações. Uma pena. Era a hora de voltar.



