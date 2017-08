Roberto Alves: A volta de Fernandes ao Figueirense no momento é oportunista e demagógica

Opinião 12/08/2017 | 07h00 Atualizada em

Poucos conhecem tanto de Fernandes quanto eu. Neste episódio de sua volta ao Figueirense, vi um pouco diferente do torcedor. O ídolo alvinegro foi castigado com sua saída do clube da forma como aconteceu. Sofreu muito por causa de sua história dentro do Orlando Scarpelli. Seguiu sua vida.

Ação rápida

Vejo nesta ação de momento um oportunismo junto à torcida. Uma sacada demagógica para agradar a arquibancada. Penso que precisavam mostrar serviço e alinhavar aos poucos a volta de Fernandes, já com ocupação de cargo definida e não simplesmente pelo fato de ter sido um ídolo na história do clube. Já está rodando até um clipe dele de garoto-propaganda convocando a torcida a voltar ao estádio. Sempre fui a favor de sua volta, mas a maneira encontrada me pareceu apenas um agrado à torcida. De qualquer sorte, ele voltou.

Estreia

O novo grupo que assumiu o Figueirense, e sobretudo o técnico Milton Cruz, esteiam neste sábado contra o Goiás. Importante nesse momento pensar exclusivamente no futebol para tirar o time do rebaixamento. Fatos novos precisam ser criados no campo e o técnico deve mudar o esquema de jogo do time. Mudanças nas laterais e congestionamento no meio de campo com mais trabalho de bola. É boa expectativa para o jogo com o Goiás, às 19h.

O público

De um torcedor alvinegro da velha guarda e muito preocupado com o futuro do clube: "Pelo tamanho do público no jogo deste sábado saberemos se o torcedor aprovou a mudança ou não."



