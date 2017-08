Reunião com Kassab expõe as divisões internas do PSD catarinense

Upiara Boschi 12/08/2017 | 07h00 Atualizada em

Enquanto Brasília aquece o caldeirão para mais uma remendo casuístico travestido de reforma política e as lideranças catarinenses projetam as eleições do ano que vem, é curioso constatar uma inversão nos papéis que costumam desempenhar o PMDB e o PSD aqui no Estado. Normalmente, os peemedebistas aparecem divididos em disputas internas, enquanto os pessedistas pareciam mais coesos em seus projetos de poder.



Desta vez, o PMDB-SC ensaia uma aglutinação precoce em torno da candidatura do deputado federal Mauro Mariani ao governo - afiançada por Eduardo Pinho Moreira e Dário Berger. E quem expõe suas divisões é o sempre alinhado PSD do governador Raimundo Colombo. De certa forma, isso ficou claro na reunião realizada na noite de segunda-feira quando o ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, reuniu-se com ele na Casa d¿Agronômica - um encontro que incluiu Cesar Souza, João Paulo Kleinübing e João Rodrigues, os três deputados federais do partido, e o deputado estadual Gelson Merisio, pré-candidato a governador.

Ninguém admite, mas arestas foram aparadas no encontro. Merisio tem hoje o controle do partido no Estado e um cheque em branco para construir sua candidatura. Sofre, no entanto, pressões, indiretas e desconfianças vindas dos próprios correligionários.

No PSD de Lages, Colombo vê méritos na construção política de Merisio, mas também emite sinais de que não se sente à vontade com uma condução tão diferente da que ele mesmo faria. Em temperamento e estilo político, o governador e o parlamentar são quase opostos.

No PSD de Blumenau, Kleinübing deixa claro o desconforto por não estar incluído nos planos de majoritária e sinaliza que vai aceitar os flertes para voltar ao DEM - origem dos pessedistas catarinenses.

No PSD de Criciúma, o deputado estadual José Nei Ascari faz o contraponto a Merisio na bancada estadual, assim como o conselheiro Júlio Garcia - não filiado, mas sempre atento. Esse antagonismo interno já aflorou nas eleições municipais do ano passado.

Até mesmo no PSD do Oeste, origem de Merisio, há fogo amigo. O deputado federal João Rodrigues tem endossado publicamente o projeto do aliado, mas também deixa clara a disposição de concorrer a vice ou senador se ele não disputar o governo. Nos bastidores, fala-se que Rodrigues deu a Merisio um prazo para decolar: outubro deste ano. O tempo está correndo.