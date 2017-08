Retorno de Alan Ruschel inspira Chapecoense em busca de vitória "impossível" contra o Barcelona

Troféu Joan Gamper 07/08/2017 | 07h01 Atualizada em

É um duelo com cara de amistoso, mas com tanta tradição em jogo que vale como título. A solidariedade à Chapecoense é um dos ingredientes que estará presente no Camp Nou na tarde desta segunda-feira, a partir das 15h30min (horário de Brasília). Mas, quando a bola rolar, a disputa é para valer. Realizado anualmente desde 1966, o troféu Joan Gamper é o cartão de visitas do Barça para a torcida em cada início de temporada. Não é à toa que os donos da casa têm 39 conquistas.

Por estar dividida entre Brasileirão e disputa de amistosos, a Chapecoense chega enfraquecida para encarar os catalães. Do lado de lá, o time perdeu Neymar para o PSG, mas não dá para afirmar que a equipe que tem Iniesta, Suárez e Messi seja um time possível de se encarar de igual para igual. Para não ser mais uma vítima, a Chapecoense precisará fazer aquilo que sabe de melhor: se defender e aproveitar as poucas oportunidades que aparecerem.

Nos últimos anos, o Barça não teve piedade de alguns de seus adversários. Os italianos Internazionale (2007) e Napoli (2011) foram goleados por 5 a 0. O mexicano Leon (2014) levou de 6 a 0. O Santos (2013), último brasileiro a disputar o torneio, foi ainda pior: 8 a 0.

O Verdão precisará encontrar forças incomuns para surpreender e fazer o que o mundo do futebol acha impossível. Mas exemplo para isso não falta. Basta olhar para o próprio grupo e se inspirar em Alan Ruschel. Sobrevivente do acidente aéreo na Colômia, em novembro do ano passado, o lateral está de volta aos gramados após oito meses de reabilitação.

FICHA TÉCNICA

Barcelona: Cillessen, Aleix Vidal, Piqué, Umtiti e Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Alcácer. Técnico: Ernesto Valverde.

Chapecoense: Artur Moraes; Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Lucas Mineiro, Moisés Gaúcho, Alan Ruschel e Nenén; Lourency e Wellington Paulista. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Horário: 15h30min (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona (Espanha).

Onde assistir: O jogo terá transmissão pela RBS SC. Em Chapecó haverá telões no bar Via Medellín, na Avenida Getúlio Vargas.



