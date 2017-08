Restaurante de Nova York servirá pratos à base de Cheetos

Gourmetização 10/08/2017 | 11h07 Atualizada em

Foto: The Spotted Cheetah / Divulgação

Por essa os amantes do salgadinho amarelo não esperavam: um restaurante temporário promete servir pratos feitos à base Cheetos em Nova York. Aberto de 15 a 17 de agosto, o The Spotted Cheetah terá de entradas a sobremesas utilizando os snacks.

No cardápio, criado pela chef-celebridade norte-americana Anne Burrel, há almôndegas, nachos, tacos, macarrão com queijo entre outras opções. O destaque vão para as versões de sobremesa usando o salgadinho: cookies, cheescake e crepe de maçã.

— Me diverti muito criando este menu para o primeiro restaurante Cheetos — disse a chef em comunicado à imprensa.

Almôndegas Foto: The Spotted Cheetah / Divulgação

São 11 pratos com, preços que variam de US$ 8 a US$ 22.