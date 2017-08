Ressaca fecha portos de Santa Catarina nesta sexta-feira

Ondas e ventos 11/08/2017 | 12h00 Atualizada em

A maré astronômica, os ventos fortes na direção Nordeste com rajadas de até 80 km/h e as ondas de até 4 metros prejudicam as operações em portos catarinenses nesta sexta-feira. Pelo menos três portos estavam sem operar nesta sexta-feira: Itajaí, Navegantes e Imbituba.



Às 7h a Marinha fechou o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. Dois navios deveriam ter atracado nesta sexta-feira nos terminais. Por enquanto não há previsão de abertura, porém são feitas reavaliações periodicamente.



No Porto de Imbituba, as operações também estão suspensas nesta sexta-feira. Já na noite de quinta, dois navios saíram do porto para garantir a segurança marítima. Agora aguardam a reabertura do terminal para voltar. Na tarde desta sexta-feira, a possibilidade de reabertura do porto será reavaliada em conjunto pelos práticos (que auxiliam na manobra dos navios), a SCPar Porto de Imbituba e a Marinha. O Porto de São Francisco, a princípio, estaria adiando as manobras, mas ainda sem confirmação.

Já o porto de Itapoá, no Norte de SC, até o momento opera normalmente, porém com manobras com restrições. A próxima manobra prevista é a saída de dois navios na madrugada de sábado e que a princípio está mantida. Mas será feita uma reavaliação no fim de tarde, já que há previsão de piora do tempo. Na manhã deste sábado, às 5h30min, foi feita a última manobra no porto.

A ressaca também atinge a costa gaúcha e suspendeu a circulação de navios no Porto de Rio Grande. Segundo a Praticagem da Barra, a operação foi interrompida ao meio-dia de quinta-feira, sem previsão de restabelecimento.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda atenção especial aos locais que costumam registrar o fenômeno, como: rodovia Diomício Freitas, CentroSul e praias do Sul da Ilha, em Florianópolis, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville. A navegação e a pesca seguem comprometidas, inclusive nos próximos dias, conforme aviso do órgão estadual.

