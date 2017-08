Reserva biológica na Bolívia sofre com incêndio incontrolável

La Paz 11/08/2017 | 20h05

Um forte e incontrolável incêndio começou no sul da Bolívia, atingido mais de 200 hectares de uma reserva biológica, e ameaça suspender o fornecimento de água para parte da população de Tarija, de 250.000 habitantes, revelaram várias fontes nesta sexta-feira.

"Neste momento, o cálculo que fizemos é de cerca de 200 a 250 hectares atingidos pelo fogo", informou em coletiva o secretário de Meio Ambiente do município de Tarija, Álvaro Orozco.

O incêndio, aparentemente causado por uma queimada para plantio, se tornou incontrolável na reserva biológica Sama, que ocupa mais de 100.000 hectares no departamento de Tarija e tem fauna e flora ricas.

Orozco informou que foram mobilizados 200 homens do Exército, enquanto o governo do departamento decretou "área de desastre", a fim de poder usar todos os recursos econômicos e humanos para combater o incêndio.

O prefeito da cidade de Tarija, Rodrigo Paz, descreveu o local como "um inferno pelas labaredas" nas serranias, embora não tenham sido registrados danos humanos.

A empresa de fornecimento de água Cosaalt alertou a população para que tome medidas "diante do descontrole do incêndio", pois o fogo está alcançando fontes de água que abastecem a capital. Apontou que "40% da população" poderão sofrer com o racionamento do recurso.

Um último relatório da autoridade estatal de florestas registrou incêndios em quatro dos nove departamentos do país: Tarija, Cochabamba, Beni e Santa Cruz.

A queimada de pradarias é uma prática ancestral na Bolívia para preparar as terras para o plantio.

* AFP