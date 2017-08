Rejane: joinvilense vence concurso Mister Brasil 2017

Variedades 13/08/2017 | 18h35 Atualizada em

Esse rapaz bonito da foto acima foi eleito no sábado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o homem mais belo do Brasil. Não que aqui ele já não tivesse se destacado por sua beleza. Estou falando do joinvilense Matheus Song, 22 anos, que já ganhou o título de Mister Joinville em 2016 e agora venceu o Mister Brasil 2017.



Desde então, ele vem se dedicando integralmente à carreira, com exercícios, dieta regrada e participações em eventos. Matheus foi representante da região turística Caminho dos Príncipes CNB no concurso. Ele é consultor de imagem e estudante de Administração de Empresas, descendente de coreanos e faixa preta em taekwondo.



O próximo objetivo dele é disputar o Mister Internacional em 2018. O concurso será em Joinville, terá a direção de André Florêncio e está marcado para o dia 25 de novembro na Liga da Sociedade. Boa sorte então para o nosso belo. Que venham outros títulos mais!