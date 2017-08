Rejane: Coral da Udesc de Joinville se apresenta nesta segunda-feira

Variedades 07/08/2017 | 05h30 Atualizada em

Hoje é um dia especial para o Coral da Udesc de Joinville. A partir das 19h30, o grupo faz um espetáculo de lançamento do seu primeiro CD no Teatro Juarez Machado. O trabalho começou a ser feito há três anos e resultou nas 15 faixas que compõem o álbum Alguém Cantando.

A maior parte das músicas é comporta pelo cancioneiro popular brasileiro e do folclore catarinense. Entre as canções estão Berimbau, Pais e Filhos, Geração Coca-Cola, Terra de Gigantes, Alguém Cantando, Odeon e Corcovado. Os ingressos para curtir este grande momento do grupo custam R$5.



O concerto tem a direção artística e musical do maestro Anderson Nascimento, que rege o coral desde 2010. O coral é formado por alunos e funcionários da universidade, que se reúnem semanalmente e se apresentam dentro e fora da instituição.



Conquista



O médico joinvilense Gustavo Neves de Araújo acaba de defender sua tese de doutorado. Ele agora é doutor em cardiologia e ciências cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aprovado com nota máxima. Na foto, Gustavo com a mãe Rosângela Neves de Araújo e o pai Luiz Antônio de Araújo, orgulhosos pela conquista do filho.

Amizade



Grupo de Amigos da Família Abigail que esteve à frente da organização do evento Feijão Amigo, feijoada beneficente que todos os anos arrecada recursos para ajudar na manutenção da casa. A festa foi um sucesso.



Imperdível



Começa nesta semana em Jaraguá do Sul a 11ª edição da Feira do Livro. Com a expectativa de receber cerca de 65 mil visitantes, o evento, totalmente gratuito, é um dos mais importantes de Santa Catarina quando o assunto é literatura. Entre os convidados desta edição estão Fernanda Young, Fabrício Carpinejar, Eduardo Spohr e Ricardo Aleixo. A feira acontece a partir de quinta-feira no estacionamento da SCAR.

Dividindo experiências



O talentoso fotógrafo joinvilense Arlei Schmitz, conhecido por suas belas fotos, vai ser um dos palestrantes de um grande evento que vai reunir fotógrafos especializados em casamentos. É o Trash The Dress Brasil, que acontece amanhã e quarta em Florianópolis. Estão sendo esperados mais de 400 profissionais do ramo, e Arlei vai dividir seu conhecimento com eles. É o talento de Joinville se destacando cada vez mais.











Sabores



A dupla mais que antenada Duda Laurentino e Jean Smekatz, em noite de jantar para conhecer o cardápio do Restaurante Origens.

