Rei da Jordânia inicia primeira visita em cinco anos à presidência palestina

Ramallah 07/08/2017 | 07h54

O rei Abdallah II da Jordânia chegou nesta segunda-feira a Ramallah para a primeira visita em cinco anos à Autoridade Palestina, na Cisjordânia ocupada.

O helicóptero do monarca pousou no pátio da sede da presidência palestina, onde foi recebido pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

Nenhum dirigente fez declarações à imprensa.

A visita acontece menos de duas semanas após os protestos marcados por incidentes e confrontos entre palestinos e as forças de segurança israelenses pelas novas medidas de segurança para a entrada na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, impostas por Tel Aviv, que se viu obrigada a recuar em seguida.

As medidas incluíam detectores de metais e foram decididas após um ataque no qual morreram dois policiais israelenses.

A Jordânia, administrador histórico do terceiro local sagrado do islã, condenou as medidas. Amã é fundamental no conflito israelense-palestino. Também é o único país árabe, ao lado do Egito, a ter assinado um tratado de paz com Israel.

A tensão aumentou em 23 de julho, quando um segurança israelense matou dois jordanianos que entraram na embaixada de Israel em Amã.

A situação ficou mais calma quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recuou nas polêmicas medidas em 27 de julho, ao ordenar a retirada dos detectores de metais e prometer uma investigação sobre o incidente da embaixada.

* AFP