Recuo da água do mar assusta moradores do Litoral no fim de semana

Clima 14/08/2017 | 10h14 Atualizada em

Foto: Wagner Cardoso / Arquivo Pessoal

O estranho fenômeno que fez o mar recuar desde a costa uruguaia no fim de semana provocou imagens curiosas em Itajaí. Os trapiches do Saco da Fazenda ficaram em terra firme, e os barcos de pesca atolados. Especialistas dizem que o vento foi o responsável pelo recuo, que assustou muita gente pela semelhança com os alertas de tsunami. As imagens são de Wagner Cardoso.



Foto: Wagner Cardoso / Arquivo Pessoal

O fenômeno é conhecido por Transporte de Ekman, em que as águas do oceano são empurradas pelo vento durante a chegada de uma frente fria. A redução no nível do mar é temporária, e ameniza conforme o fenômeno passa pela costa.