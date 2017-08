Real Madrid vence o Manchester United e leva Supercopa da Europa

Primeiro troféu 08/08/2017 | 18h13 Atualizada em

No duelo de gigantes pela Supercopa da Europa, melhor para o Real Madrid, que venceu o Manchester United por 2 a 1, nesta terça-feira (8), e conquistou o primeiro troféu da temporada. O brasileiro Casemiro abriu o placar, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Isco ampliou no início da segunda etapa, aos seis. O belga Romelu Lukaku diminuiu para os ingleses, aos 17.

A partida marcou o primeiro duelo do técnico português José Mourinho contra o Real Madrid, ex-clube com o qual não correspondeu à expectativa de grandes títulos e saiu com farpas no elenco.



Brasileiro Casemiro (D) fez o primeiro gol do jogo Foto: Robert Atanasovski / AFP

Com a vitória, o Real manteve a hegemonia em finais de torneios intercontinentais: desde 2000 os merengues não perdem em decisões. É a quarta Supercopa da história do clube espanhol.



O próximo duelo do Real Madrid é o clássico contra o Barcelona, no domingo, pelo jogo de ida da Supercopa da Espanha. No mesmo dia, o Manchester United dá o pontapé inicial no Campeonato Inglês contra o West Ham.

*AFP