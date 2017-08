Raimundo Colombo vai aos EUA em busca de financiamento 

Moacir Pereira 07/08/2017 | 08h50 Atualizada em

O governador Raimundo Colombo embarca nesta terça para Washington, capital dos Estados Unidos. Terá audiência no Banco Mundial para tratar de novo financiamento do programa SC Rural. O financiamento nasceu com o Microbacias 1, depois o de número 2 e a transformação em SC Rural. O novo empréstimo deve girar em torno de R$ 100 milhões. Tudo destinado à agriculta familiar catarinense.



Cidade das Flores

Prefeitura de Joinville está plantando flores em vários pontos da cidade. Além de humanizar o centro histórico, resgata o slogan que a projetou nacionalmente, vista como Cidade das Flores. Iniciativa que poderia muito bem ser adotada em todas as cidades catarinenses. Florir significa embelezar, preservar e humanizar.

Foto: Jaksson Zanko / Divulgação

Musical

O cantor e compositor Almir Sater fará novo show no Teatro do CIC, em Florianópolis, no dia 28 de agosto, novamente por iniciativa da primeira dama Maria Angélica Colombo. O espetáculo terá caráter beneficente. Toda a renda será destinada ao Instituto Vilson Groh, Associação Irmão Joaquim e Assistência Social São Luiz, ao Asilo Vicentino de Lages, e à Cape, de Chapecó.

Papagaios

A representação catarinense na Câmara dos Deputados deixou registrados para a história política dois papagaios de pirata nas principais votações dos últimos dois anos. O primeiro, o então deputado Fabricio Oliveira (PSB), atual prefeito de Balneário Camboriú, na votação do impeachment de Dilma. E o segundo, do deputado Décio Lima (PT), na declaração de votos sobre o pedido de Janot de investigação de Temer.

