PT apoia ditadura Maduro

Condenado por todos os governos democráticos e civilizados do mundo ocidental, o ditador Nicolás Maduro ganhou uma surpreendente solidariedade da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. A manifestação dela pelas redes sociais está escandalizando todos com algum compromisso com as liberdades e direitos individuais.

Ré no Supremo Tribunal Federal, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro, a senadora petista escancarou a pregação fascista e a tendência esquerdizante em mensagem que envergonha o Brasil e os milhões de brasileiros honestos com espírito democrático. "Em 2018 destruiremos de vez a direta da Venezuela e do Brasil".

A senadora paranaense já revelara o fundamentalismo ao se valer da retórica irresponsável para acusar o juiz federal Sérgio Moro de covarde, quando a opinião pública nacional respalda a corajosa atuação dele e quando o mundo livre o homenageia na Europa e nas Américas.

Merecia ser denunciada na esfera judicial por declarações ainda mais antidemocráticas ao conclamar a militância para atos de violência pelas ruas de todo o Brasil, ao pregar "o desemprego efetivo total" e outras sandices políticas.

Os vídeos que circulam de forma intensa pelas redes sociais revelam não apenas o totalitarismo stalinista que se implantou esta semana na Venezuela. Comprovam, sobretudo, o caráter do sanguinário Maduro, cuja Polícia Bolivariana assassina adversários políticos e gente do povo sem dó e piedade nas ruas e praças de Caracas.

