PSD de Santa Catarina evitou Alckmin

Moacir Pereira 15/08/2017 | 02h20

A ausência dos principais dirigentes do PSD catarinense nos eventos com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB) em Santa Catarina continua um mistério que gera especulações e interpretações. A começar pelo presidente Gelson Merisio, passando por prefeitos de maior expressão e incluindo parlamentares, os pessedistas não tomaram conhecimento da presença do presidenciável tucano no Estado. Apenas o deputado federal João Paulo Kleinübing, que está trocando o PSD pelo DEM, esteve no almoço em homenagem a Alckmin.

O cenário eclético da palestra do governador paulista na Assembleia Legislativa no sábado revelou um divisor de águas. O PMDB já está fechado com o PSDB e vários de seus principais dirigentes e líderes já apoiando Geraldo Alckmin. Isto ficou claro nos discursos antes da palestra. O PP do presidente Esperidião Amin também respalda Alckmin e está de olho na eleição estadual. Não só Esperidião compareceu no evento tucano, como a ex-prefeita Angela Amin, o ex-prefeito Dieter Hansen e o deputado João Amin.

Mas o grupo progressista, liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck, e pelo prefeito Joares Ponticelli, não participou do encontro tucano. Este já se declarou aliado do PSD de Gelson Merisio, incluindo projeto comum para o governo em 2018. E Merisio, ao que se sabe, não considera Geraldo Alckmin o candidato preferencial à presidência em 2018. Das duas, uma: ou o PSD terá algum nome novo na sucessão presidencial ou afasta-se de Alckmin porque com ele já está o PMDB catarinense, principal adversário de Merisio aqui em Santa Catarina.

