Washington 09/08/2017 | 13h14

A produtividade nos Estados Unidos subiu 0,9% no segundo trimestre - de acordo com estimativa inicial do Departamento de Trabalho publicada nesta quarta-feira (9).

A alta é resultado de um aumento da produção em 3,4%, superior ao de horas trabalhadas (+2,5%). O resultado foi melhor do que a expectativa dos analistas - uma ampliação de 0,5%.

Dt/jld/lda/yow/ll/tt

* AFP