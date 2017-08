Produção industrial de SC cai em junho, mas encerra semestre com alta de 3,3%

Economia 08/08/2017 | 10h16 Atualizada em

No mês, a queda foi de 0,9% contra um crescimento médio de 0,5% no restante do país

No mês, a queda foi de 0,9% contra um crescimento médio de 0,5% no restante do país Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

A produção industrial catarinense tem sofrido com um efeito gangorra em 2017. Ao contrário dos dois anos anteriores, em que houve uma queda praticamente constante, dessa vez o setor tem intercalado resultados positivos e negativos. No mês de junho, os números não foram bons. Dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam uma queda de 0,9% em relação a junho de 2016. Quando a comparação é com o mês anterior, o tombo é um pouco menor, de apenas 0,1%.

Ao contrário do que vinha ocorrendo nos meses anteriores, os resultados de Santa Catarina foram piores do que a média nacional em junho. No país, a indústria se manteve estável em relação a maio e teve um crescimento de 0,5% na comparação com o mesmo mês de 2016. Um outro dado, no entanto, serve de alento para os empresários do setor. No acumulado de janeiro a junho, Santa Catarina registrou um crescimento de 3,3%, o terceiro maior do país e bastante acima do 0,5% da média brasileira.

Mais informações em instantes