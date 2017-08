Pequim 14/08/2017 | 06h07

A produção industrial na China registrou uma desaceleração em julho, com um crescimento de 6,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O número, abaixo das expectativas dos analistas, também foi menor que o resultado de junho, quando a produção industrial do país registrou crescimento de 7,6%.

* AFP