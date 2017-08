Procuradoria do Estado irá recorrer da suspensão de vistoria veicular pelo Ciasc

Moacir Pereira 11/08/2017 | 04h15 Atualizada em

A Procuradoria-Geral do Estado decidiu recorrer da decisão do juiz Roberto Lepper, de Joinville, que cancelou a vistoria veicular pelo sistema Ciasc, acolhendo ação de três empresas e da Associação do setor. A PGE critica o restabelecimento do sistema antigo, alegando que dificulta a fiscalização pelo poder público, já que o envio de informações ao Detran é limitado, com fotos em baixa resolução, sem qualquer possibilidade de verificação da efetiva realização das vistorias.



E assinala que ação idêntica havia sido julgada improcedente pelo juiz Helio do Valle Pereira, da Capital, no final de 2016.

Cancelamento

O Fórum das Entidades de Lages esteve reunido nesta quinta para analisar a decisão da Azul de cancelar metade dos voos diários ligando a Serra catarinense a São Paulo. O prefeito Antônio Ceron (PSD) teve informação de que o cancelamento é temporário, mas há preocupações no setor produtivo com os prejuízos da decisão. A Azul tinha taxa de ocupação de 70% nos voos. O cancelamento poderá cancelar investimentos de empresários paulistas na região de Lages.

Presidenciável

Diretório estadual do PSDB convidou dirigentes e filiados dos partidos afinados (PSD, PMDB, PP, PR e DEM, entre outros) para a palestra que o governador Geraldo Alckmin fará neste sábado, às 9h30min, no auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. Prefeitos e representantes do setor produtivo também foram convidados. Os tucanos querem dar ao evento um caráter suprapartidário. Informaram que Alckmin vem a Santa Catarina em avião de carreira.

