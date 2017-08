Prevista para dezembro de 2016, revitalização da SC-401 ainda não começou em Florianópolis

Infraestrutura 14/08/2017 | 15h30 Atualizada em

Palco de sete mortes desde o começo do ano, a SC-401 sofre com o mau estado de conservação. A rodovia está com o asfalto bastante desgastado e não é raro motoristas se chocarem contra buracos e dirigirem em meio a imperfeições na pista. A crítica situação atual, no entanto, poderia ser bem diferente, caso a revitalização anunciada no fim do ano passado pelo governo do Estado estivesse em andamento. De acordo com o Deinfra, as obras, antes previstas para começar em dezembro de 2016, ainda não começaram por dificuldades financeiras.

Segundo o órgão, um financiamento junto ao Banco do Brasil ainda não foi liberado, o que impede o início dos trabalhos, embora o contrato com a empresa EPC Construções já esteja assinado há nove meses. A expectativa, agora, é de que as obras tenham começo no mês de novembro.

O custo total do contrato é de R$ 26,5 milhões e o prazo para conclusão é de um ano após o início dos trabalhos. A revitalização incluirá serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (dreno, canaletas, sarjeta), sinalização, obras complementares e de meio ambiente. Além disso, os guard rails metálicos serão substituídos por muretas de concreto.

Apesar de pedidos por parte de associações de ciclistas, a revitalização não incluirá a construção de uma ciclovia na estrada, que é a mais movimentada de Santa Catarina entre aquelas administradas pelo governo estadual. Em relação ao atual estado de conservação, o Deinfra informou que "realiza manutenção diária na rodovia, como por exemplo tapa buracos, roçada e manutenção da sinalização".

