Preso segundo envolvido em execução filmada no Morro do Mosquito, em Florianópolis

Crime Bárbaro 07/08/2017 | 19h14 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (07) no bairro Areias, em São José, outro envolvido no assassinato de Cléber de Almeida, 36 anos, no Morro do Mosquito, norte da Ilha. A execução chocou Florianópolis, pois foi filmada pelos criminosos.

Segundo o delegado Antônio Cláudio Seixas Joca, responsável pela Draco (Divisão de Repressão Crime Organizado da Diretoria de Investigação Criminal), o detido se chama Alisson Fernandes, conhecido como Maverick. Ele estava com uma pistola Glock 9mm.

Além de Maverick, outros três homens membros de uma facção criminosa também foram presos.

O corpo de Cléber foi localizado pelos policiais na última quarta-feira (02) enterrado em uma cova na mata, no mesmo local onde houve a execução. Apesar do adiantado estado de putrefação do cadáver, foi possível fazer a identificação pelas impressões digitais da vítima.

Ao menos três vídeos que circulam em aplicativos de mensagens e produzidos na comunidade mostram traficantes da região atirando diversas vezes contra o homem. A suspeita é de que a morte tenha sido motivada por disputa de pontos de tráfico de drogas na comunidade da Papaquara.