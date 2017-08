Presidente estadual do PR recebe ofertas de coligações para eleições em 2018 

Moacir Pereira 08/08/2017 | 09h25 Atualizada em

Durante visita ao presidente estadual do PR, deputado Jorginho Mello, o vice-governador Eduardo Moreira o convidou para se coligar com o PMDB nas próximas eleições. E antecipou que ele poderia ser o segundo candidato ao Senado. Indicou até três suplentes: Paulo Afonso Vieira, João Matos e Casildo Maldaner.



O mesmo convite de aliança Jorginho recebeu em Brasília do senador Paulo Bauer (PSDB) e do deputado Esperidião Amin (PP). Ele enfatiza que é candidato a governador.



Pode piorar

Se a reforma política que está sendo estudada no Congresso não criar rígida cláusula de barreira, o degradado quadro partidário poderá piorar, e muito. Atuam hoje na Câmara 28 partidos, gastando demais com líderes, gabinetes, infraestrutura e fundo. Já estão registradas 37 legendas. E outros 58 em processo de criação. Fundar um partido virou um grande negócio no Brasil.

Coração

Ao participar da jornada da Sociedade Brasileira de Cardiologia na Serra catarinense, o cardiologista Protásio Lemos da Luz, chefe do Grupo de Pesquisas do Incor, destacou que estudos científicos comprovam os benefícios do consumo moderado do vinho, da uva e seus derivados. Vale, sobretudo, coração, flora intestinal, imunidade e metabolismo. O médico realiza pesquisas há 18 anos.

Roubado

O ex-senador Jorge Bornhausen ficou sem telefone celular durante algumas horas. Seu aparelho foi furtado no aeroporto de São Paulo, quando retornava a Florianópolis. Como estava sem bateria, colocou o equipamento para carregar. Saiu do lado para tomar um café. Quando voltou tinha desaparecido. Ligou em seguida com aparelho de um amigo, já não tinha mais chip. Recuperou todos os dados.

Maduro repudiado

Excelente e oportuna a nota de repúdio do presidente do Conselho Nacional dos Procuradores, Sandro José Neis, denunciando a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. De forma contundente, condena a ação arbitrária do ditador venezuelano e da Assembleia Constituinte, intervindo de forma totalitária no Ministério Público daquele país. Promete denunciar o fato na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

