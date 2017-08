Presidente da CAF pede apoio à candidatura do Marrocos para Copa do Mundo 2026

Rabat 12/08/2017 | 13h46

Um dia depois de anunciar a candidatura do Marrocos para organizar a Copa do Mundo de 2026, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) pediu, neste sábado, para que os países africanos apoiem a proposta do país.

Em comunicado publicano no site da CAF, o malgache Ahmad Ahmad pediu para as associações africanas "unirem esforços para um apoio franco e massivo, preparado para iniciar um grupo de forças vivas do futebol africano para convencer a comunidade mundial de que a candidatura africana tem capacidade de organização".

Não é a primeira vez que o sucessor de Issa Hayatou anuncia publicamente o apoio ao Marrocos. Em março, indicou que estava convencido que o país poderia organizar o Mundial 2026.

O ministro da Juventude e do Esporte, Rachid Talbi Alami, declarou, neste sábado, que a volta do Marrocos para a União Africana "e as relações do país são fatores que favorecem a mobilização e os votos".

Sendo assim, Marrocos quer se tornar o segundo país do continente a receber o maior campeonato de futebol do mundo, depois da África do Sul em 2010.

* AFP