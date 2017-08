Portos de Itapoá e São Francisco do Sul continuam fechados no Norte de SC

Clima 14/08/2017 | 20h33 Atualizada em

Os portos de Itapoá e São Francisco do Sul continuam fechados seguindo a orientação da Marinha por causa das condições do tempo. As unidades já haviam fechado na sexta-feira e permaneceram assim durante o fim de semana.



Nesta segunda-feira, os navios até começaram as manobras para entrarem no porto de Itapoá, mas percebeu-se que as condições climáticas ainda não eram adequadas e pararam o deslocamento.



Uma nova avaliação será realizada na manhã desta terça-feira. Cinco navios aguardam na unidade - um para sair e quatro para entrar. O porto ainda não consegue mensurar os prejuízos causados pelo fechamento.



Em São Francisco do Sul, durante a manhã desta segunda alguns navios menores e mais leves estavam operando. O funcionamento parcial foi até às 16 horas, quando foi fechado completamente.



Três navios estão dentro da unidade, já descarregados, e cinco aguardam do lado de fora para entrar. Uma nova avaliação será feita às 8 horas desta terça-feira.



Segundo a assessoria do porto, sempre há atrasos por causa da fila dos navios, por isso não houve prejuízos além do esperado.