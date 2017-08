Polonesa Wlodarczyk revalida título mundial do lançamento do martelo

Londres 07/08/2017 | 17h10

A polonesa Anita Wlodarczyk, atual bicampeão olímpica, revalidou seu título mundial do lançamento do martelo, com uma marca de 77,90 metros, após um início complicado de prova, nesta segunda-feira no Mundial de atletismo de Londres.

Com a vitória, Wlodarczyk, de 31 anos e detentora do recorde mundial da modalidade (82,98 m), se tornou tricampeão do mundo (2009, 2015, 2017).

A polonesa superou a chinesa Wang Zheng, que teve como melhor lançamento 75,98 m. A medalha de bronze ficou com outra polonesa, a jovem Malwina Kopron, de 22 anos (74,76 m).

Wlodarczyk começou a prova aparentando dificuldades, queimando os três primeiros lançamentos antes de conseguir a marca vencedora de 77,90 m, longe de seu próprio recorde mundial.

* AFP