Plano dá mais prazo para Estado manter vagas excedentes em cadeias de Florianópolis

Um plano emergencial voltado à redução da superlotação carcerária na Grande Florianópolis garantiu ao Estado nova autorização para manter a lotação do Complexo Penitenciário da Capital acima da capacidade máxima, definida em 1.090 detentos. A permissão, autorizada pela Justiça nesta sexta-feira, garante que a administração prisional abrigue um excedente de até 50 presos por mais dois meses.

O que levou o juiz da Vara de Execução Penal de Florianópolis, Rafael Germer Condé, a prorrogar os termos da portaria que limita o número de vagas no complexo foi o detalhamento de medidas objetivas e a apresentação de um cronograma de execução de obras por parte do Estado. Em um documento levado ao juiz, a Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania se compromete a implantar reformas na penitenciária em até dois meses, com calendário definido e recursos já garantidos pelo Tesouro do Estado.

"A superlotação carcerária não será imediatamente dissolvida, mas, definitivamente, este problema tem de ser resolvido o quanto antes para que a sociedade catarinense tenha novamente a segurança pública necessária e tão esperada", anotou o magistrado.

Se não cumprir o plano de ação apresentado, o Estado será multado em R$ 10 mil por dia. A abertura de 50 vagas provisórias no Complexo Penitenciário foi autorizada no último dia 21 de julho, depois que a administração prisional decidiu abrir mão de fazer as escoltas de presos para as audiências de custódia. O Estado alegava que não haveria lugar para os detentos caso os juízes das audiências decidissem mantê-los detidos.

Com a autorização das vagas excedentes, o impasse das audiências foi resolvido. Desde então, o Estado corre contra o tempo para ampliar a quantidade de vagas no sistema prisional da Grande Florianópolis.

O que propõe o plano apresentado pelo Estado:

Readequação de vagas no semiaberto



A estrutura atualmente usada para o recolhimento de 90 presos que cumprem pena em regime semiaberto será readequada e destinada ao recolhimento de presos provisório, totalizando 112 vagas, sendo que 22 delas estão em criação com a modificação do espaço interno. A readequação do espaço terá de ocorrer em 60 dias.

Reforma na "Casa Velha"

A ala chamada de "Casa Velha" deverá ser completamente reformada, com mudanças na estrutura elétrica e hidráulica, incluindo a melhor acomodação das camas, reformas hidrossanitárias, troca dos vasos sanitários, além de reparos na alvenaria interna e no telhado. A lotação máxima deverá ser de dois presos por cela. As reformas deverão ser realizadas em 60 dias.