Placares dilatados marcam a primeira rodada do Campeonato Catarinense de Basquete

Bola ao alto 06/08/2017 | 19h30 Atualizada em

Jaraguá e Joaçaba fizeram uma partida equilibrada na estreia da competição Foto: Henrique Porto / Agência Sporto/Divulgação

O Campeonato Catarinense Adulto de Basquete 2017 começou neste final de semana e contou com 11 partidas. No masculino, a maior diferença de pontos foi na vitória do Brusque por 106 pontos em cima do Lages, que marcou 32. O time do Vale fez 74 pontos a mais que o rival.

No feminino, o Blumenau venceu o Avaí Florianópolis, na Capital, por 72 a 23, com uma diferença de 49 pontos.

Confira os resultados da 1ª Rodada

Masculino — Sábado



Brusque 106 X 32 Lages

São José 81 x 73 Criciúma

Balneário Camboriú 64 X 81 Joinville

Videira 82 x 86 São Bento do Sul

Jaraguá do Sul 82 X 74 Joaçaba

Domingo

Araquari 84 x 87 Joaçaba

Florianópolis 84 X 42 Criciúma

Rio do Sul 50 x 90 Blumenau

Feminino — domingo



São Miguel do Oeste 33 x 74 Chapecó

Criciúma 58 x 52 Joinville

Avaí Florianópolis 23 x 72 Blumenau

