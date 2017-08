Pioneiro em SC, festival Itajazz terá noites de shows e jam sessions no Mercado Público de Itajaí

Música 08/08/2017 | 11h26 Atualizada em

Quinteto Enraizados é a atração da última noite do festival, na sexta

Quinteto Enraizados é a atração da última noite do festival, na sexta Foto: mariá zabote / Divulgação

O Itajazz pode se gabar de ser um evento pioneiro em Itajaí, quiçá Santa Catarina. Há 22 anos, reunia pela primeira vez apaixonados por música para encontros despretensiosos de celebração do jazz, bossa nova e música brasileira. Em 2017, mais de duas décadas depois, o precursor do Festival de Música de Itajaí terá mais uma edição e repetirá o modelo de promover grandes encontros musicais. Nesta terça, a abertura será com Bruno Moritz, premiado acordeonista, compositor, arranjador e produtor musical, acompanhado de Rafael Calegari (baixo) e Mauro Borghezan (bateria). A cantora e compositora Lily Blumerants é a convidada para se apresentar na sequência acompanhada pela Banda Itajazz.

Acordeonista Bruno Moritz se apresenta com Rafael Calegari (baixo) e Mauro Borghezan (bateria) Foto: Priscila Apella / Divulgação

O Itajazz — Grandes Encontros ocorre até 11 de agosto, sempre a partir das 21h, no Mercado Público de Itajaí. Serão dois shows por noite e uma jam session, tudo gratuito.

A programação este ano privilegia a música autoral, standards de jazz e música popular brasileira, gêneros apresentados nas mostras Regional (na abertura de cada noite) e Grandes Encontros (formato em que o artista convidado se apresenta com a Banda Itajazz mesclando temas autorais e clássicos do jazz).

A Banda Itajazz é formada por Peninha (bateria), Arnou de Melo (contrabaixo), Daniel Montero (violão e guitarra), Evandro Hasse (trompete, trombone, saxofone e flauta), Rubens Azevedo (saxofone e flauta), Willian Goe (percuteria), Giovanni Sagaz (piano) e Louise Lucena (voz). Após as jam sessions, o palco fica aberto para os músicos da plateia. É só chegar e improvisar.

A Banda Itajazz Foto: Mirian Arins / Divulgação

Chapéu solidário para o Músico Alexandre Ribeiro

O Festival Itajazz é gratuito. Em solidariedade a um dos maiores clarinetistas da atualidade, Alexandre Ribeiro (SP), será passado o tradicional chapéu. O músico está enfrentando o desenvolvimento de alguns tumores nas regiões lombar e torácica da medula espinhal. O dinheiro arrecadado nas quatro noites de Itajazz será destinado ao tratamento.

PROGRAMAÇÃO

Terça, dia 8

21h - Bruno Moritz Trio

22h - Lily Blumerants e Banda Itajazz

23h - Jam session

Quarta, dia 9

21h - Gandhi Martinez Quinteto

22h - Leo Garcia e Banda Itajazz

23h - Jam session

Gandhi Martinez Quinteto Foto: Pedro da Costa / Divulgação

Quinta, dia 10

21h - Música Orgânica

22h - Mario Conde e Banda Itajazz

23h - Jam session

Música Orgânica se apresenta na quinta, dia 10 Foto: isadora manerich / Divulgação

Sexta, dia 11

21h - Quinteto Enraizados

22h - Daniel D¿alcantara e Banda Itajazz

23h - Jam session

AGENDE-SE

O quê: Itajazz — Grandes Encontros

Quando: 8 a 11/8, 21h

Onde: Centro de Cultura Popular no Mercado Público Velho de Itajaí (Praça Félix Busso Asseburg, Centro, Itajaí)

Quanto: gratuito

