Pingo esboça mudança no time do JEC que enfrenta o Tombense no domingo

O técnico Pingo comandou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino coletivo do Joinville nesta semana. Na atividade de preparação para a partida de domingo, contra o Tombense, às 15h, na Arena, uma novidade: a entrada de Bruno Rodrigues entre os titulares de ataque.

Bruno substituiu Ricardo Lobo no segundo tempo do confronto com o Botafogo-SP, na semana passada, e ocupou o mesmo lugar no treino coletivo. No entanto, o desempenho não chegou a agradar – o jogador se deslocou pouco pelas pontas, diferente do que fez no domingo passado.

Nesta sexta, Pingo irá comandar mais um coletivo para confirmar se Bruno Rodrigues começa ou não entre os titulares do JEC. Nas outras posições, a equipe foi mantida com: Matheus; Zé Mateus, Charles, Max e Alex Ruan; Renan Teixeira, Tinga, Lúcio Flávio e Eliomar; Bruno Rodrigues e Rafael Grampola.



