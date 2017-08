Pierre-Ambroise Bosse leva ouro nos 800m do Mundial de Londres, e Thiago André é sétimo

Londres 08/08/2017 | 18h11 Atualizada em

O francês Pierre-Ambroise Bosse conquistou o título mundial dos 800 metros do Mundial de Atletismo de Londres, nesta terça-feira (8), na capital inglesa, numa prova que teve o brasileiro Thiago André terminando na sétima posição.

Bosse conquistou o outro completando a distância com tempo de 1 minuto 44 segundos e 67 centésimos, melhor marca do ano, cruzando a linha de chegada à frente do polonês Adam Kszczot (1:44.995) e do queniano Kipyegon Bett (1:45.21).

Thiago André, de apenas 22 anos e em seu primeiro Mundial, completou a prova com tempo de 1:46.30. Nos 3.000 metros com obstáculos, o queniano Conseslus Kipruto, atual campeão olímpico, conquistou o ouro mundial, com tempo de 8:14.12.

Foto: Glyn Kirk / AFP

A prata ficou com o marroquino Soufiane Elbakkali (8:14.49), enquanto o americano Evan Jager (8:15.53) levou o bronze. Kipruto havia sido vice-campeão mundial em 2013 e 2015, em ambas as competições terminando atrás do compatriota Ezekiel Kemboi.

No campo do estádio Olímpico de Londres, a tcheca Barbora Spotakova, bicampeã olímpica em 2008 e 2012, ficou com o ouro do lançamento do dardo com a marca de 66m76cm.

Spotakova, detentora do recorde mundial da modalidade (72,28m em 2008), conquista assim aos 36 anos seu segundo título mundial, 10 anos após triunfar em Osaka (2007).

No pódio, a tcheca superou as chinesas Lingwei Li (66m25cm) e Huihui Lyu (65m26cm), prata e bronze respectivamente. Ausente do Mundial de Moscou de 2013 devido ao nascimento do filho Janek, Spotakova é uma ex-atleta do heptatlo.

A croata Sara Kolak (22 anos), surpreendente campeã olímpica no Rio e dona da melhor marca do ano (68m43cm), terminou na quarta colocação (64m95cm).

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

*AFP