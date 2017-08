Philippe Coutinho não é relacionado para jogo contra Hoffenheim

Londres 14/08/2017 | 11h47

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira, que o brasileiro Philippe Coutinho não foi relacionado para o jogo de ida dos play-offs da Liga dos Campeões, contra o Hoffenheim, nesta terça.

O meia de 25 anos já desfalcou os Reds no jogo de estreia da Premier League, que terminou empatado em 3 a 3 com o Watford. Oficialmente, o clube indicou que o jogador tinha problemas nas costas, mas Coutinho está sendo veiculado como possível reforço do Barcelona.

Segundo a imprensa britânica, o camisa 10 teria revelado ao clube inglês a vontade de deixar a equipe, para defender os catalães. O Liverpool rejeitou proposta de 100 milhões de euros do Barça pelo jogador.

"A decisão definitiva do clube é que não vai receber nenhuma oferta por Philippe, que seguirá sendo jogador do Liverpool", garantiu a Fenway Sports Group, proprietária do clube, na última sexta-feira.

* AFP