Nova York 07/08/2017 | 19h31

O preço do petróleo em Nova York caiu um pouco nesta segunda-feira, fechando abaixo dos 50 dólares, à espera do resultado de uma reunião de membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre as cotas de produção.

O barril de "light sweet crude" (WTI) fechou a sessão a 49,39 dólares nos contratos de distribuição para setembro no New York Mercantile Exchange (Nymex), uma queda de 19 centavos em relação a sexta-feira.

* AFP