Nova York 08/08/2017 | 10h47

O preço do petróleo abriu quase estável em Nova York, com o mercado à espera de uma reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) na qual a Arábia Saudita informou sua intenção de reduzir suas exportações.

O preço do barril "light sweet crude" (WTI) perdia 3 centavos e registrava 49,36 dólares para o contrato de entrega em setembro no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP