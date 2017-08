Nova York 09/08/2017 | 10h19

O preço do petróleo abriu em alta em Nova York, quando os investidores antecipam uma queda nas reservas dos Estados Unidos.

A cotação do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em setembro ganhava 43 centavos, para ficar em 49,60 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP